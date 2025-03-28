Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli ile anlaşma aşamasına gelindi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi yaşanıyor. Napoli'nin satmak için uğraştığı yıldız golcü için birçok takım devreye girmişken sarı-kırmızılıların da masada olduğu iddia edildi.

"GALATASARAY OSIMHEN İÇİN TÜM KOŞULLARI OLUŞTURDU"

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve antrenörü Necati Ateş, Osimhen hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Ateş, "Galatasaray Osimhen'in tüm haklarını Napoli'den almak adına koşulları oluşturdu" dedi.

"MAAŞI VE BONSERVİSİ 100 KÜSUR MİLYON EURO"

Sözlerine devam eden Necati Ateş, "Galatasaray bir oyuncuya para verecekse o Osimhen olacak. Maaşı ve bonservisi 100 küsur milyon Euro neredeyse ama Galatasaray bunun üstesinden gelir" diyerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.