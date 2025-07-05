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Galatasaray'a yeni sezon öncesi tarihi müjde! Kasaya 82 milyon Euro girecek

Galatasaray, 8,1 milyar liralık sermaye artırımına gidildiğini duyurmuştu. Yeni sezon öncesi sarı-kırmızılıların yaptığı bu hamle sonrası transfer çalışmaları farklı bir boyuta çıktı. Bunun nedeninin sermaye artırımından kulübün kasasına girecek 82 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Galatasaray'a yeni sezon öncesi tarihi müjde! Kasaya 82 milyon Euro girecek
Emre Şen

Galatasaray, KAP'a yapılan bildirimde, bedelli sermaye artırımının yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtmişti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in aldığı bu karar sonrası dev bir gelir elde edileceği öğrenildi.

5,4 MİLYAR LİRA OLAN SERMAYE, 8,1 MİLYAR OLACAK

Galatasaray a yeni sezon öncesi tarihi müjde! Kasaya 82 milyon Euro girecek 1

Bildirime göre, 27 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar lira olan mevcut sermayenin 8,1 milyar lira arttırılarak (Yüzde 150) 13,5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

GALATASARAY'IN KASASINA REKOR PARA GİRECEK

Galatasaray a yeni sezon öncesi tarihi müjde! Kasaya 82 milyon Euro girecek 2

Galatasaray’ın kasasına, sermaye artırımı ile birlikte 82 milyon Euro'nun gireceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu paranın bir kısmını bankalar birliğindeki borçları ödemek için kullanacağı ifade edilirken, geriye kalan kısmının da transferlere harcanacağı öğrenildi.

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