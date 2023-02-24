Galatasaray'a yeni transfer olan Zaniolo, sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koydu!

Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızı Zaniolo için İtalyan devi Milan devreye girdi. Sarı-kırmızılı formayla henüz maça bile çıkmayan Zaniolo'nun sezon sonunda Milan'a transfer olacağı yazıldı.

15 MİLYON EURO ÖDENDİ

Inter ve Milan başta olmak üzere birçok İtalyan kulübü Zaniolo'ya adeta pusu kurmuş durumda. 15 milyon Euro ödenerek alınan yıldız oyuncu için sezon sonunu bekleyen dev kulüpler Zaniolo'yu kadrosuna katacak.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray'a yeni transfer olan yıldız oyuncu, sezon sonunda Avrupa'dan teklif alması halinde kesin olarak ayrılacak. Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 35 milyon Euro. Bu bedelin %20'si satış halinde İtalyan kulübü Roma'ya verilecek.

