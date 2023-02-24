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Galatasaray'a yeni transfer olan Zaniolo, sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koydu!

24.02.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a 15 milyon Euro bedelle transfer olan Zaniolo için transfer iddiası ortaya atıldı. Roma'da teknik direktör Mourinho ile tartıştığı için takımdan ayrılarak sarı-kırmızılılara katılan yıldız oyuncu için Milan devreye girdi. Zaniolo, Premier Lig ve Serie A’dan sezon sonunda istediği gibi bir teklif alırsa ayrılmayı düşünüyor.

Galatasaray'a yeni transfer olan Zaniolo, sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koydu!
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızı Zaniolo için İtalyan devi Milan devreye girdi. Sarı-kırmızılı formayla henüz maça bile çıkmayan Zaniolo'nun sezon sonunda Milan'a transfer olacağı yazıldı.

15 MİLYON EURO ÖDENDİ

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Inter ve Milan başta olmak üzere birçok İtalyan kulübü Zaniolo'ya adeta pusu kurmuş durumda. 15 milyon Euro ödenerek alınan yıldız oyuncu için sezon sonunu bekleyen dev kulüpler Zaniolo'yu kadrosuna katacak.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

zaniolo

Galatasaray'a yeni transfer olan yıldız oyuncu, sezon sonunda Avrupa'dan teklif alması halinde kesin olarak ayrılacak. Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 35 milyon Euro. Bu bedelin %20'si satış halinde İtalyan kulübü Roma'ya verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray zaniolo 15 milyon euro

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