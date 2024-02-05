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  4. Galatasaray'a yıldız isimden müjdeli haber! Abdülkerim Bardakcı'nın sahalara dönüş maçı belli oldu

Galatasaray'a yıldız isimden müjdeli haber! Abdülkerim Bardakcı'nın sahalara dönüş maçı belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2024 14:49 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da sakatlığı bulunan isimlerden Abdülkerim Bardakcı'dan Sarı-Kırmızılılar'a iyi haber geldi. Başarılı savunmacının sahalara döneceği mücadele belli oldu. İşte detaylar...

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Sarı-Kırmızılılar'ın Trabzonpsor ile oynadığı mücadelede sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti.

3 MAÇ KAÇIRDI

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Sakatlığı sonrası 3 hafta sahalardan uzak kalan İstanbulspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarını kaçıran Abdülkerim Bardakcı'nın sahalara dönüş maçı belli oldu.

DÖNÜŞ MAÇI BELLİ OLDU

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Düz koşulara başlayan Abdülkerim Bardakcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Bandırmaspor maçında riske edilmeyecek. Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 25. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü iç sahada oynanacak Başakşehir maçına yetişecek.

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