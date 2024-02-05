Galatasaray'a yıldız isimden müjdeli haber! Abdülkerim Bardakcı'nın sahalara dönüş maçı belli oldu

Galatasaray'da savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Sarı-Kırmızılılar'ın Trabzonpsor ile oynadığı mücadelede sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti.
Sakatlığı sonrası 3 hafta sahalardan uzak kalan İstanbulspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarını kaçıran Abdülkerim Bardakcı'nın sahalara dönüş maçı belli oldu.
Düz koşulara başlayan Abdülkerim Bardakcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Bandırmaspor maçında riske edilmeyecek. Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 25. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü iç sahada oynanacak Başakşehir maçına yetişecek.