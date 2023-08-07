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Galatasaray'a yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! Olimpja Ljubljana maçında yok...

07.08.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Olimpja Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, kasığında ağrı bulunan Nicolo Zaniolo'nun mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Olimpja Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'da mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala yıldız isimden kötü haber geldi.

İDMANA KATILMADI

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Sarı-Kırmızılılar'da kasığında sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın dün gerçekleştirilen idmanında da yer almadı. Bu doğrultuda İtalyan hücum oyuncusunun, salı günü Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olimpja Ljubljana ile oynanacak mücadelede yer almayacağı belirtildi.

RÖVANŞA YETİŞTİRİLMEYE UĞRAŞILIYOR

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Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı öne sürülen 24 yaşındaki futbolcunun, rövanşa yetiştirilmesi için de yoğun bir çaba sarf edildiği bilgisine ulaşıldı.

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