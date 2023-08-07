Galatasaray'a yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! Olimpja Ljubljana maçında yok...

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Olimpja Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'da mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala yıldız isimden kötü haber geldi.

İDMANA KATILMADI

Sarı-Kırmızılılar'da kasığında sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın dün gerçekleştirilen idmanında da yer almadı. Bu doğrultuda İtalyan hücum oyuncusunun, salı günü Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olimpja Ljubljana ile oynanacak mücadelede yer almayacağı belirtildi.

RÖVANŞA YETİŞTİRİLMEYE UĞRAŞILIYOR

Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı öne sürülen 24 yaşındaki futbolcunun, rövanşa yetiştirilmesi için de yoğun bir çaba sarf edildiği bilgisine ulaşıldı.

