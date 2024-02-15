Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi! 9 milyon euro hayal oldu...

Galatasaray'da 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün geri dönüyor. Sezon başında Leicester City'ye kiralanan milli oyuncudan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

ZORUNLU OPSİYON VARDI AMA...

Galatasaray Yunus Akgün'ü zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Fakat kiralama maddesinde Yunus Akgün'ün 25 maçta ilk 11 oynama zorunluluğu bulunuyordu. Bu şartları karşılayamayan Yunus Akgün için ayrılık çanları çalmaya başladı.

9 MİLYON EURO HAYAL OLDU

Sezon sonunda 9 milyon euroluk gelir bekleyen Galatasaray'da yaşanan bu gelişmenin ardından planlar suya düştü. Bu sezon Leicester formasıyla toplam 761 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 2 gol ve 2 asistle skora etki etti.





