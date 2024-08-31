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Galatasaray, Adana Demirspor'a adeta gol oldu yağdı! Sarı-kırmızılılar rakibini 5-1 mağlup etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.08.2024 23:17
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Trendyol Süper Lig'e 6 puanla giriş yapan Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor'a adeta gol yağdırdı. Hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı-kırmızılılar, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, bu sonuçla birlikte maç eksiğiyle puanını 9'a yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele Galatasaray'ın 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Semih Güler (kk), Barış Alper Yılmaz, Mertens, Abdülkerim Bardakçı'nın ayağından buldu.

Adana Demirspor'un tek golü 79.dakikada Andrew Gravillon'dan penaltı sonucu geldi.

Mavi-lacivertlilerde Tolga Kalender maçın son bölümünde Yusuf Demir'e yaptığı müdahale sonrası penaltıya neden olarak kırmızı kart gördü.

ICARDI DEVAM EDEMEDİ

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, dizinden sakatlandı ve kenara gelirken doktorlara eliyle "kopma" işareti yaptı.

Icardi'nin yerine Michy Batshuayi, oyuna dahil oldu.

Maç devam ederken Galatasaray, Mauro Icardi'nin "sağ arka adalesinde yaşadığı sorun" nedeniyle oyundan çıktığını açıkladı.

İLK MAÇINDA ASİST YAPTI

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Okan Buruk, ilk 11'de savunmada Victor Nelsson'un yerine genç stoper Metehan Baltacı'ya yer verdi. İlk kez sarı - kırmızılı formayla 11'de sahaya çıkan genç oyuncu karşılaşmanın 9.dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün asisttini yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU, SNEİJDER'İ YAKALADI

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Galatasaray'da 5. sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ilk golü atarak sarı kırmızılı formayla 46. kez rakip fileleri havalandırmış oldu. Aynı zamanda 25 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Wesley Sneijder'i yakaladı.

KADİR SAĞLAM ÜÇ KEZ BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ

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Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, Adana Demirspor'a iki, Galatasaray'a ise bir penaltı çaldı. Ancak iki takımda birer kez beyaz noktadan yararlanamadı.

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Wesley Sneijder Kerem Aktürkoğlu Mauro Icardi galatasaray adana demir
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