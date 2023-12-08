GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU! Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray Adana Demirspor maçı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşma geride kaldı. 37 puan toplayan sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 5. haftaya 2. sırada yer alırken 14 müsabakada 6 üstünlük, 5 eşitlik ve 3 mağlubiyet gören rakibi ise topladığı 23 puanla 5. sırada bulunuyordu. Galatasaray Adana Demirspor maç sonucu ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Galatasaray Adana Demirspor maçının detayları...

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı bugün (8 Aralık 2023 Cuma) saat 20.00'de başladı.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlandı.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray ilk 11'i: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Kazımcan, Torreira-Ndombele, Ziyech-Mertens-Kerem, Icardi.

Adana Demirspor ilk 11'i: Ertaç, Semih, Abdulsamet, Svensson, Abdurrahim, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, M'Baye Niang.

SACHA BOEY, GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ!

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sacha Boey, 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+5. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Adana Demirspor'un tek sayısı ise 45+4. dakikasında penaltı ile M'Baye Niang'dan geldi.

Galatasaray, aradığı golü 22. dakikada buldu. Sağ kanattaki pas organizasyonu sonrasında ceza sahasının önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla içeri giren Sacha Boey, yaptığı vuruşla kaleciyi mağlup etti ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.







