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Galatasaray - Adana Demirspor maçında 2 yıl sonra bir ilk yaşandı! Fredrik Midtsjö

01.04.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan ve 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılıların ilk golünü kaydeden Fredrik Midtsjö için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Galatasaray - Adana Demirspor maçında 2 yıl sonra bir ilk yaşandı! Fredrik Midtsjö

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrılırken, takımın ilk golünü Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö kaydetti.

GELİŞİNE VURDU, GOLÜ ATTI

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Maça yedek başlayan Midtsjö, 74. dakikada Sergio Oliveira’nın yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 86. dakikasında sahneye çıkan 29 yaşındaki futbolcu, ceza yayından gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Yaz transfer döneminde takıma katılan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı formayla da ilk gol sevincini yaşadı.

SON GOLÜ 2 YIL ÖNCE

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Başarılı oyuncu, son golünü AZ Alkmaar formasıyla Ocak 2021'de kaydetmişti.

18 MAÇTA OYNADI

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Norveçli futbolcu, bu sezon 15’i Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 resmi maçta görev aldı.

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