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Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Süper Kupa finalinin hakemi Halil Umut Meler oldu.

Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek

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Anahtar Kelimeler:
Halil Umut Meler Galatasaray-Akhisarspor

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