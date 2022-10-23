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Galatasaray Alanyaspor ile 2-2 mağlup berabere kaldı! Nef Stadyumu'nda unutulmayacak maç...

23.10.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Galatasaray'ın 9 kişi tamamladığı mücadelede rakibi ile 2-2 berabere kaldı ve zorlu mücadeleden beraberlikle ayrıldı . Sarı-Kırmızılılar'ın golleri yeni transferlerden Mertens ve Icardi'den geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Alanyaspor ile 2-2 mağlup berabere kaldı! Nef Stadyumu'nda unutulmayacak maç...

SON DAKİKA: Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle Sarı-Kırmızılı taraftarlar harika bir koreografiye imza attı.

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Muhteşem bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Galatasaray, Alanyaspor'un son dakikalarda kaydettiği golle rakibi ile 2-2 berabere kalırken, uzun süre akıllardan çıkmayacak bir 90 dakika yaşandı.

MERTENS GOLLE TANIŞTI!

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Sarı-Kırmızılılar henüz 3. dakikada Mertens ile öne geçerken, topun o esnada kale çizgisi üzerinde bulunan Icardi'ye çarparak kaleye girmesi nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı ve hakem Ali Palabıyık ofsayt nedeniyle golü geçersiz saydı. Bu pozisyonun yalnızca 8 dakika sonrasında Icardi Mertens ikilisi tekrar sahneye çıkarken, Icardi'nin muhteşem asistinde Mertens topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

GALATASARAY 9 KİŞİ TAMAMLADI!

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Golün ardından baskısını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, 22. dakikada Icardi'nin golüyle skoru 2-0'a getirirken, dakikalar 31'i gösterirken bu sezonki performansıyla dikkat çeken Sacha Boey, Alanyaspor’un hızlı atağında orta sahada Daniel Candeias’a yaptığı faul nedeniyle gördüğü direkt kırmızı kart sonrası oyun dışında kaldı. 90+4'ncü dakikada ise bu kez Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla cezalandırıldı ve Galatasaray mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

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KAZIMCAN SAKATLANDI

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Karşılaşmanın ikinci yarısı daha çok Alanyaspor'un kontrolünde geçerken, 58. dakikada genç oyuncu Kazımcan Karataş sakatlanarak kenara alındı ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

İkinci yarıda en az ilk yarıdaki kadar muhteşem anlara sahne olan mücadelenin son bölümüne girilirken, karşılaşmanın 68. dakikasında tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanan Alanyaspor'da topun başına geçen Balkovec, kullandığı serbest vuruşta Muslera'yı avlamayı başarırken farkı 1'e indiren golü kaydetti. Mücadelenin uzatma dakikalarında A. Hassan'ın kaydettiği golle skor 2-2'ye geldi.

KALECİLERDEN MÜTHİŞ PERFORMANS

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Kalan dakikalarda iki takım kalecisi de harika bir performans ortaya koyarken, mücadeleden gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlandı. Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 18'e, Alanyaspor ise 13'e yükseltti.

Galatasaray 12. hafta mücadelesinde Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
[RMV-10]

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