SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. GALATASARAY ALANYASPOR MAÇ SONUCU! Galatasaray Alanyaspor karşısında rüzgar oldu esti!

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇ SONUCU! Galatasaray Alanyaspor karşısında rüzgar oldu esti!

25.11.2023 18:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Hakem Ali Şansalan düdük çaldı. 'Galatasaray Alanyaspor maç sonucu ekranı sorgulanıyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...

Galatasaray Alanyaspor maç sonucu ile ilgili aramalar hız kazandı. Şimdiye kadar Seyrantepe'deki 7 maçın 4'ünü ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırındaydı. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı detayları...

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Alanyaspor maçı bugün(25 Kasım 2023 Cumartesi) oynandı. Maç saat 19.00'da başladı. Rams Park'ta oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf 4-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dries Mertens, 2 gol - 1 asistlik performansıyla geceye damga vuran isimler arasında öne çıktı.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Alanyaspor maçı beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlandı. Hakem Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Ok yaptı. 4. hakem ise Yiğit Arslan olarak açıklandı. Maçın 58. dakikasında Ali Şansalan'ın sakatlanmasıyla birlikte maçı Yiğit Arslan yönetti.

1200x627-1572956711950

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇ KADROSU - İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kazımcan, Kaan, Sanchez, Boey, Torreira, Ndombele, Zaha, Barış Alper, Mertens, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Janvier, Efecan, Oğuz, Sisto, Eduardo

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maçın spikeri golü protesto etti, sebebini maç sonu açıkladı!Maçın spikeri golü protesto etti, sebebini maç sonu açıkladı!
G.Saray maçı sonrası istifa sinyali!G.Saray maçı sonrası istifa sinyali!
Okan Buruk Manchester United'ı işaret etti! "Yenilsek bile..."Okan Buruk Manchester United'ı işaret etti! "Yenilsek bile..."
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor galatasaray galatasaray alanyaspor galatasaray alanyaspor maçı ne zaman sarı kart maçı süper li spor maçı saat kaçta maçın
En Çok Okunan Haberler
Komşuda alarm! 'Acil' koduyla herkese mesaj gönderildi: Sokağa çıkmayın

Komşuda alarm! 'Acil' koduyla herkese mesaj gönderildi: Sokağa çıkmayın

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Maçın spikeri golü protesto etti, sebebini maç sonu açıkladı!

Maçın spikeri golü protesto etti, sebebini maç sonu açıkladı!

Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'da her şey tersine döndü

Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'da her şey tersine döndü

Okan Buruk Manchester United'ı işaret etti! "Yenilsek bile..."

Okan Buruk Manchester United'ı işaret etti! "Yenilsek bile..."

Arabistan Jorge Jesus'u konuşuyor! 9-0...

Arabistan Jorge Jesus'u konuşuyor! 9-0...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.