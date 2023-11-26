GALATASARAY ALANYASPOR MAÇ SONUCU! Galatasaray Alanyaspor karşısında rüzgar oldu esti!

Galatasaray Alanyaspor maç sonucu ile ilgili aramalar hız kazandı. Şimdiye kadar Seyrantepe'deki 7 maçın 4'ünü ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırındaydı. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı detayları...

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Alanyaspor maçı bugün(25 Kasım 2023 Cumartesi) oynandı. Maç saat 19.00'da başladı. Rams Park'ta oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf 4-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dries Mertens, 2 gol - 1 asistlik performansıyla geceye damga vuran isimler arasında öne çıktı.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Alanyaspor maçı beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlandı. Hakem Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Ok yaptı. 4. hakem ise Yiğit Arslan olarak açıklandı. Maçın 58. dakikasında Ali Şansalan'ın sakatlanmasıyla birlikte maçı Yiğit Arslan yönetti.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇ KADROSU - İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kazımcan, Kaan, Sanchez, Boey, Torreira, Ndombele, Zaha, Barış Alper, Mertens, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Janvier, Efecan, Oğuz, Sisto, Eduardo





