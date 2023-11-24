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Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

24.11.2023 12:02 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Alanyaspor maçı canlı olarak ekrana gelecek. Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Park'ta oynanacak karşılamada rakibini yenip üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? işte, muhtemel 11'ler...

Galatasaray Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. 3 puan hedefiyle kendi sahasında rakibini konuk edecek olan sarı kırmızılı ekip, Milli ara sonrası maç için hazır. İşte, Galatasaray Alanyaspor maçının tarihi, saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Alanyaspor maçı yarın (25 Kasım 2023 Cumartesi) saat 19.00'da oynanacak.

Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan 'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü haki ise Yiğit Arslan olarak açıklandı.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Alanyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ALANYASPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan; Zaha, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem, Icardi

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Premium : 7.500,00 TL
Delux : 7.000,00 TL
Lux : 6.500,00 TL
Classic : 6.000,00 TL

  1. Kategori : 4.000,00 TL
  2. Kategori : 3.000,00 TL
  3. Kategori : 2.400,00 TL
  4. Kategori : 2.000,00 TL
  5. Kategori : 1.800,00 TL
  6. Kategori : 1.350,00 TL
  7. Kategori : 1.000,00 TL
  8. Kategori : 550,00 TL
  9. Kategori : 500,00 TL
    Misafir : 500,00 TL
    Canlı Skor


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