Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı

Alexander Sörloth'un yeni adresi Galatasaray olabilir! Sarı-kırmızılılar, devre arasında santrfor bölgesinde yeni bir operasyon planlıyor. Radamel Falcao'nun hem verimsizliği hem de yüksek ücreti yönetimi yeni arayışlara iterken Sörloth ismi gündeme geldi.Trabzonspor'da gol krallığı yaşayıp taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin saygısını kazanan Sörloth, yaklaşık 20 milyon Euro'ya gittiği RB Leipzig'de beklentilerin altında kaldı.

FALCAO SATILACAK

Galatasaray yönetimi, RB Leipzig ile Trabzonspor arasında yapılan anlaşmayı araştırıyor. Bordo-mavililer, Sörloth'un Türkiye'ye geri dönmesi halinde transfer önceliğine sahip. Yönetim ise İngiltere'den sonra Almanya'da da tutunamayan Norveçli futbolcunun tercihini Galatasaray yönünde yapması için çalışmalara başladı.Diğer yandan da Falcao'yu satmak için görüşmeler sürüyor.