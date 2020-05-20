Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı

Galatasaray, kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı.
"Ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen, 134 yıl önce bugün İstanbul'un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti. İlk başkanımız Ali Sami Yen'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."
(İHA)
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