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Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Galatasaray, kurucusu Ali Sami Yen'in doğum gününü sosyal medya üzerinden yayımladığı bir mesajla kutladı.

Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı

Galatasaray, kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı.

PAYLAŞILAN MESAJDA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen, 134 yıl önce bugün İstanbul'un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti. İlk başkanımız Ali Sami Yen'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

(İHA)

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