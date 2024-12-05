Galatasaray, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye otomatik olarak para ödeyecek! İşte sözleşmede yer alan o madde...

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapan Altay Bayındır, İngiliz devinde istediği forma şansını bulamamıştı. Kariyerinin bu döneminde daha çok forma giymek isteyen Altay, Süper Lig'e geri dönme kararı aldığı iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin de ne olursa olsun bu transferden para kazanacağı ortaya çıktı.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY MEVCUT

Fenerbahçe'nin, milli kalecinin sonraki satışından yüzde 20 payı bulunuyor. Ayrıca Altay Bayındır'ın bonservisinin 10 milyon Euro'yu geçmesi durumunda Fenerbahçe 1 milyon Euro daha ekstra para alacak.

GALATASARAY İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Galatasaray'ın Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istediği artık herkes tarafından biliniyor. Muslera'nın yerine önümüzdeki yıl kaleci olarak düşünülen Altay Bayındır'ın da sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktığı öğrenildi.