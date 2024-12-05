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Galatasaray, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye otomatik olarak para ödeyecek! İşte sözleşmede yer alan o madde...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.12.2024 10:26
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Manchester United kalecisi Altay Bayındır, fazla forma şansı bulamadığı İngiliz takımından ayrılacağı iddia edilmişti. Geçtiğimiz hafta ortaya atılan bu iddiadan sonra İngiliz basını da vites arttırdı ve Altay Bayındır'ın Süper Lig devine transfer olacağını yazmıştı. Altay Bayındır'ın sözleşmesinde yer alan madde sonrası bu transferden Fenerbahçe'nin de para kazanacağı öğrenildi.

Galatasaray, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye otomatik olarak para ödeyecek! İşte sözleşmede yer alan o madde...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapan Altay Bayındır, İngiliz devinde istediği forma şansını bulamamıştı. Kariyerinin bu döneminde daha çok forma giymek isteyen Altay, Süper Lig'e geri dönme kararı aldığı iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin de ne olursa olsun bu transferden para kazanacağı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin, milli kalecinin sonraki satışından yüzde 20 payı bulunuyor. Ayrıca Altay Bayındır'ın bonservisinin 10 milyon Euro'yu geçmesi durumunda Fenerbahçe 1 milyon Euro daha ekstra para alacak.

GALATASARAY İLE ANLAŞMAK ÜZERE

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Galatasaray'ın Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istediği artık herkes tarafından biliniyor. Muslera'nın yerine önümüzdeki yıl kaleci olarak düşünülen Altay Bayındır'ın da sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

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