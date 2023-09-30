GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray Ankaragücü maçı detaylarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ve Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray ve Ankaragücü karşılaşmasıyla ilgili maçın tarih, saat ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Galatasaray Ankaragücü maç detayları...

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ankaragücü maçı bugün (24 Eylül Pazar) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ankaragücü karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç, RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Cem, Morutan, Rodrigues, Efkan, Bajic

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE!

Galatasaray Ankaragücü maçı Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.