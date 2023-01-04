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Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ankaragücü maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

04.01.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Ankaragücü maçı için heyecan dorukta. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'in 17. haftasında NEF Stadyumu'nda (Ali Samiyen Spor Kompleksi) başkent ekibini konuk edecek. Okan Buruk'un öğrencileri maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray Ankaragücü maçı canlı izle ekranı karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve 11'leri ile birlikte araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ankaragücü maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, Ankaragücü ile Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri NEF Stadyumu'ndan 3 puanı kendi hanelerine yazdırıp ayrılmayı amaçlıyor. Maçta Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak açıklandı. Galatasaray Ankaragücü maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ankaragücü maçı 4 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Maç, saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ankaragücü maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇINDA 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan, Pedrinho, Zahid, Emre Kılınç, Sowe, Jese

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