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Galatasaray anlamlı maçta Karabağ'ı 2-1 mağlup etti! Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Mauro Icardi'ye 10 dakika yetti

26.03.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray lige verilen milli arada düzenlenen özel maçta Karabağ ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynana karşılaşmada Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Galatasaray anlamlı maçta Karabağ'ı 2-1 mağlup etti! Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Mauro Icardi'ye 10 dakika yetti

Süper Lig'in lideri Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Azeri basınında Galatasaray'ın ülkeye gidişi 'Efsane Bakü'ye geliyor' başlıklarıyla haberlere konu olurken, karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Sarı-Kırmızılılar oldu.

Galatasaray'ın golleri 4'ncü dakikada Gomis ve 87'nci dakikada penaltı vuruşundan Icardi'nin ayağından gelirken, Karabağ'ın tek golünü 19'ncu dakikada R. Cica kaydetti.

ICARDI'YE 10 DAKİKA YETTİ

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Karşılaşmanın 77'nci dakikasında Gomis'in yerine oyuna dahil olan Icardi, oyuna dahil olmasından 10 dakika sonra golü bulmayı başardı.

DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK MAÇI!

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Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin geliri depremzedelere aktarılacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.


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