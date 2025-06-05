Galatasaray anlaştı derken Fenerbahçe imzayı attırıyor! 2’nci Skriniar vakası yolda... Leroy Sane transferinde iş imzaya kaldı

343 Digital youtube kanalında konuşan gazeteci İbrahim Seten’in haberine göre Okan Buruk’un gözdesi durumunda olan 29 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Laroy Sane için Galatasaray imza parası dahil yıllık 9 milyon Euro teklif etti.

CİMBOM MASADAN KALKTI

Cimbom, oyuncunun menajeri Pini Zahavi’den “F.Bahçe’nin teklifi sizden 2 milyon € yüksek” cevabını alınca “Bizim üst limitimiz bu” diyerek masadan kalktı. Oyuncu tarafıyla görüşen Fenerbahçe başkanı Ali Koç ise oyuncunun taleplerini karşılama konusunda tereddütlerinin olmadığı ve transferle bizzat ilgileneceğini belirtti.

DURSUN ÖZBEK TARAFTARDAN ÇEKİNİYOR!

Fenerbahçe ile girdikleri transfer yarışlarında son dönemde çalım yiyen Galatasaray, bir kez daha taraftarını üzmek istemiyor. 2’nci Skriniar vakası olmasından çekinen başkan Dursun Özbek, yöneticilere talimat vererek Sane transferinde şartların sonuna kadar zorlanmasını istedi.

MOURİNHO’NUN PRENSİ

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu Mourinho’nun resmen prensi durumunda. Başkan Ali Koç ile transfer toplantısında sunduğu raporda bir an önce transferin bitirilmesini talep eden Jose Mourinho, takımın çehresini değiştirir dediği öne sürüldü.