SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray antrenmanında elektrik kesintisi! Oyuncular bunu fırsat bildi ve...

Galatasaray antrenmanında elektrik kesintisi! Oyuncular bunu fırsat bildi ve...

08.12.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarına devam ettiği esnada antrenman alanının elektrikleri gitti. Yoğun sağanak yağışın ardından antrenman tesislerinde elektrik kesintisi yaşandı. Bir süre bekleyen sarı-kırmızılı yetkililer elektrik gelmeyince antrenmanı bırakmak zorunda kaldı.

Galatasaray antrenmanında elektrik kesintisi! Oyuncular bunu fırsat bildi ve...

Galatasaray'ın Antalya kampında ilginç anlar yaşandı. Yapılan akşam idmanı sırasında yoğun yağmur nedeniyle tesislerin elektrikleri gitti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen elektrikler gelmeyince oyuncular antrenmanı yarıda bıraktı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Screenshot_2

Antrenman sahasının elektriklerinin kesilmesi üzerine Galatasaraylı oyuncular çimlerde biriken yağmurun üstünde kaydı. Okan Buruk'un da katıldığı o anlar kameralara yansıdı.

ANTRENMAN YARIDA BİTTİ

FjeNLSXXkA45ItW

Elektrik arıza düzelmeyince sarı-kırmızılılar bu akşamlık idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Antalya'da yağan yoğun yağmurun sebep olduğu bu arızanın yarına kadar giderilmesi bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dursun Özbek'in ağzından ilk kez Ronaldo açıklaması çıktı!Dursun Özbek'in ağzından ilk kez Ronaldo açıklaması çıktı!
Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremediBrezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi
Jesus'a resti çekmişti! Rüzgar tersine döndü...Jesus'a resti çekmişti! Rüzgar tersine döndü...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray galatasaraylı buruk bıraktı galatasaraylı oyuncular

En Çok Okunan Haberler

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş kaç olacak?

Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş kaç olacak?

Dursun Özbek'in ağzından ilk kez Ronaldo açıklaması çıktı!

Dursun Özbek'in ağzından ilk kez Ronaldo açıklaması çıktı!

Galatasaraylıları çok sinirlendirdi

Galatasaraylıları çok sinirlendirdi

Hocasından olay yaratan açıklama: ''Aptal, düşüncesiz!''

Hocasından olay yaratan açıklama: ''Aptal, düşüncesiz!''

'Cristiano Ronaldo, Galatasaray'ı reddetmedi!'

'Cristiano Ronaldo, Galatasaray'ı reddetmedi!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.