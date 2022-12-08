Galatasaray antrenmanında elektrik kesintisi! Oyuncular bunu fırsat bildi ve...

Galatasaray'ın Antalya kampında ilginç anlar yaşandı. Yapılan akşam idmanı sırasında yoğun yağmur nedeniyle tesislerin elektrikleri gitti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen elektrikler gelmeyince oyuncular antrenmanı yarıda bıraktı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Antrenman sahasının elektriklerinin kesilmesi üzerine Galatasaraylı oyuncular çimlerde biriken yağmurun üstünde kaydı. Okan Buruk'un da katıldığı o anlar kameralara yansıdı.

ANTRENMAN YARIDA BİTTİ

Elektrik arıza düzelmeyince sarı-kırmızılılar bu akşamlık idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Antalya'da yağan yoğun yağmurun sebep olduğu bu arızanın yarına kadar giderilmesi bekleniyor.



