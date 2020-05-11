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Galatasaray antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.05.2020 16:08 | Son Güncelleme

Galatasaray antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Galatasaray'da, geride bıraktığımız haftalarda görevinden ayrılacağı iddia edilen yardımcı antrenör Hasan Şaş'tan açıklama geldi. Şaş görevinden ayrıldığını duyurdu! Neden ayrıldı? Ne açıklama yaptı?

TOPLANTILARA ÇAĞIRILMIYORDU!

Galatasaray'da geride bıraktığımız haftalarda teknik direktör Fatih Terim'in, ekibinde Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı düşünmediği gündeme gelmiş ve hatta toplantılara da bu isimlerin dahil edilmediği ifade edilmişti.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yine mi ???? Fatih Terim vazgeçirir ya da yönetim kabul etmez. Bunların huyudur
yaaa bir üzüldüm bir üzüldüm artık Türkiye'de futbol bitmiştir...nolcak halimiz yaaaa çok üzgünüm ????????????????????????
tatlım iki gün sonra dönme timam mi?
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