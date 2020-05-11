Galatasaray antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'da, geride bıraktığımız haftalarda görevinden ayrılacağı iddia edilen yardımcı antrenör Hasan Şaş'tan açıklama geldi. Şaş görevinden ayrıldığını duyurdu! Neden ayrıldı? Ne açıklama yaptı?
Galatasaray'da geride bıraktığımız haftalarda teknik direktör Fatih Terim'in, ekibinde Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı düşünmediği gündeme gelmiş ve hatta toplantılara da bu isimlerin dahil edilmediği ifade edilmişti.
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