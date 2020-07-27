Galatasaray, Arda ile beraber Elabdellaoui ve Emre Kılınç'a imza attırıyor

Süper Lig'in bitmesiyle beraber Galatasaray'da transfer için vites yükseltildi. Sarı kırmızılılar, birçok isimle prensip anlaşmasına varırken bir bomba da İtalyan basınından gelmişti.Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, 9 yıllık aranın ardından Arda Turan'a resmi imzayı kısa süre içerisinde attıracak.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın bir diğer imzası Omar Elabdellaoui ile olacak. Cimbom, Norveçli oyuncuyu kısa süre içerisinde resmi olarak kadrosuna katacak.
Öte yandan Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna katacağı Omar Elabdellaoui'nin değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor.
Bu sezon Sivasspor'a gösterdiği performansla alkış toplayan Emre Kılınç da Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
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