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Galatasaray, Arda ile beraber Elabdellaoui ve Emre Kılınç'a imza attırıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.07.2020 20:44 | Son Güncelleme

Süper Lig'in sona ermesinin ardından transfer için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, birçok isimle anlaşma noktasına gelirken, bunlardan 1. sinin Arda Turan olduğu ifade edilmişti. Emre Kılınç ile de 4 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray için İtalyan kaynaklarca önemli bir haber gündeme geldi.

Galatasaray, Arda ile beraber Elabdellaoui ve Emre Kılınç'a imza attırıyor

Süper Lig'in bitmesiyle beraber Galatasaray'da transfer için vites yükseltildi. Sarı kırmızılılar, birçok isimle prensip anlaşmasına varırken bir bomba da İtalyan basınından gelmişti.Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, 9 yıllık aranın ardından Arda Turan'a resmi imzayı kısa süre içerisinde attıracak.

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ELABDELLAOUI DE İMZALAYACAK!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın bir diğer imzası Omar Elabdellaoui ile olacak. Cimbom, Norveçli oyuncuyu kısa süre içerisinde resmi olarak kadrosuna katacak.

DEĞER 10 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna katacağı Omar Elabdellaoui'nin değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

EMRE KILINÇ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu sezon Sivasspor'a gösterdiği performansla alkış toplayan Emre Kılınç da Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı.


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