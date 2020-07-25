Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray; Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya ile anlaştı.

Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan bu haber için Caner Erkin'in menajerinden yalanlama gelirken diğer 3 ismin cephesinden bir ses çıkmadı.

"ANLAŞMA YOK"

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak: "Caner Erkin bugün itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."



