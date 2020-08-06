Galatasaray Arda Turan transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Arda Turan'ın transfer detaylarını ve alacağı ücreti KAP'a bildirdi.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.
Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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