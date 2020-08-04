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Galatasaray, Arda Turan ve Caner Erkin transferini bitiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.08.2020 08:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Arda Turan Galatasaray'a geri dönüşü kesinleşti. Sarı kırmızılılar Arda Turan'ın yanı sıra eski futbolcularından Caner Erkin transferinde de sona geldi.

Galatasaray, Arda Turan ve Caner Erkin transferini bitiyor

Galatasaray, eski kaptanına kavuşuyor. Arda Turan, Galatasaray'la kesin olarak anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde yuvasına dönüyor.

2+1 SÖZLEŞME

Arda Turan'ın 25 bin Euro'ya yakın bir maç başı ücret alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin Euro'ya düşürüldü. 2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok. Arda Turan, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı ve yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak. Arda Turan'ın aynı zamanda birtakım şampiyonluk ve başarı bonusları da var.

CANER'DE SON PÜRÜZLER

Galatasaray, Arda Turan'ın ardından bir başka eski futbolcusunu daha yeniden kadrosuna katıyor. Caner Erkin'inle arada çok küçük pürüzler kaldığı ve görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Caner Erkin'in de sözleşmesi 2 yıllık olacak ve şu anda küçük pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Caner Erkin de muhtemelen yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. (Ajansspor)

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