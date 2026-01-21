Galatasaray - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Maçı Hangi Kanalda? Dev Maçın Yayın Saati ve Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkıyor! Atletico Madrid karşısında alınacak bir galibiyet, gruptan çıkma yolunda dev bir adım olacak. Peki, bu kritik mücadele hangi kanalda yayınlanacak ve Okan Buruk'un sahaya süreceği muhtemel 11 nasıl olacak?

Galatasaray, 2025/26 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak bu kritik mücadele, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, taraftarının desteğiyle sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Maç, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanyalı hakem István Kovács yönetecek. Yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak. Maçın dördüncü hakemi Szabolcs Kovacs olacak. VAR görevini ise Rob Dieperink üstlenecek.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşması, Türkiye'de şifreli yayın yapan spor kanalı beIN Sports tarafından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Sports aboneliği bulunması gerekiyor. Maç öncesi ve sonrası yorumlar, analizler ve röportajlar da beIN Sports ekranlarından takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler

Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şu şekilde:

Kaleci: Fernando Muslera

Fernando Muslera Defans: Sacha Boey, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Angelino

Sacha Boey, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Angelino Orta Saha: Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens

Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens Forvet: Barış Alper Yılmaz, Wilfried Zaha, Mauro Icardi

Atletico Madrid'in muhtemel 11'i ise henüz netleşmedi. Ancak teknik direktör Diego Simeone'nin sahaya güçlü bir kadro sürmesi bekleniyor.

Takımların Son Durumu

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maç sonunda 9 puan topladı. Atletico Madrid ise La Liga'da oynadığı 20 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray ile aynı puana sahip.

Biletler Tükenmek Üzere

Galatasaray-Atletico Madrid maçına taraftarların ilgisi yoğun. Biletlerin büyük bir bölümü tükendi. Maçı tribünden izlemek isteyen taraftarların acele etmesi gerekiyor.

Galatasaray için hayati önem taşıyan bu karşılaşmada, sarı-kırmızılı taraftarların desteği büyük önem taşıyacak. Okan Buruk'un taktiksel hamleleri ve oyuncuların performansı, maçın sonucunu belirleyecek. Atletico Madrid'i yenerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak isteyen Galatasaray, tüm gücüyle sahada mücadele edecek.