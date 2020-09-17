Galatasaray Avrupa'da 100 galibiyet alan ilk Türk takımı

Galatasaray, Avrupa'da 100 galibiyete ulaşan ilk Türk takımı oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'nın Neftçi takımını 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarında 286. maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 285 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

DİĞER TAKIMLARIN GALİBİYET SAYISI

Avrupa'daki maçlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 84'er galibiyeti bulunurken, Trabzonspor ise 47 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

