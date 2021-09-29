SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Avrupa'da 296. maçına çıkacak

Galatasaray, Avrupa'da 296. maçına çıkacak

29.09.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 295 maçta 104 galibiyet elde ederken, 114 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, Avrupa'da 296. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Fransa'nın Olimpik Marsilya takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 296. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 295 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 394 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

86. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 86. kez mücadele edecek.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 85 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 34 galibiyet, 27 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 135 gol atarken kalesindeki 108 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Çakır'a tepki yağıyor!Cüneyt Çakır'a tepki yağıyor!
4 yaşında sokak ortasında vahşeti yaşadı! Kopan kulağına 300 dikiş atıldı4 yaşında sokak ortasında vahşeti yaşadı! Kopan kulağına 300 dikiş atıldı
Fatih Terim'den istifa sözleri!Fatih Terim'den istifa sözleri!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Cüneyt Çakır'a tepki yağıyor!

Cüneyt Çakır'a tepki yağıyor!

Tüm dünya Messi'yi konuşuyor! Gündem oldu

Tüm dünya Messi'yi konuşuyor! Gündem oldu

Tüm dünyanın konuştuğu olay! ''Büyük saygısızlık''

Tüm dünyanın konuştuğu olay! ''Büyük saygısızlık''

Gitti ama derdi bitmiyor! Falcao'dan şok talep

Gitti ama derdi bitmiyor! Falcao'dan şok talep

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.