Galatasaray, Avrupa'da 296. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Fransa'nın Olimpik Marsilya takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 296. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 295 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 394 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

86. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 86. kez mücadele edecek.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 85 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 34 galibiyet, 27 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 135 gol atarken kalesindeki 108 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

