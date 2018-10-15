G.Saray, CAS'a gitti! Avrupa'dan men...

Galatasaray, geçen hafta UEFA'nın yeniden inceleme kararıyla büyük bir sarsıntı yaşamıştı. Yönetim hiç vakit kaybetmeden konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyor.
Galatasaray'ın Avrupa'dan men cezası almasının önüne geçmek isteyen Başkan Mustafa Cengiz, CAS'a yapılacak başvuruyla yeniden inceleme ve gözden geçirme kararının ortadan kaldırılması talep edecek.
Sarı-Kırmızılı kulübün bu sezondan itibaren toplam 4 yıllık Finansal Fair Play anlaşması bulunuyor. Eğer mevcut anlaşma devam ederse, Galatasaray daha önceden planladığı gibi transfer çalışmalarına devam edecek ve devre arasında stoper ile santrfor takviyesi yapacak. (TRTSpor)
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