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G.Saray, CAS'a gitti! Avrupa'dan men...

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Galatasaray, UEFA'nın verdiği yeniden inceleme kararını bugün CAS'a taşıyor. Avrupa'dan men cezası gelmesinin önüne geçmek Galatasaray yönetimi, UEFA ile daha önce yapılan 4 yıllık sözleşmenin aynen devam etmesini istiyor.

G.Saray, CAS'a gitti! Avrupa'dan men...

Galatasaray, geçen hafta UEFA'nın yeniden inceleme kararıyla büyük bir sarsıntı yaşamıştı. Yönetim hiç vakit kaybetmeden konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyor.

Galatasaray'ın Avrupa'dan men cezası almasının önüne geçmek isteyen Başkan Mustafa Cengiz, CAS'a yapılacak başvuruyla yeniden inceleme ve gözden geçirme kararının ortadan kaldırılması talep edecek.

Sarı-Kırmızılı kulübün bu sezondan itibaren toplam 4 yıllık Finansal Fair Play anlaşması bulunuyor. Eğer mevcut anlaşma devam ederse, Galatasaray daha önceden planladığı gibi transfer çalışmalarına devam edecek ve devre arasında stoper ile santrfor takviyesi yapacak. (TRTSpor)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray cas uefa finansal fair play

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