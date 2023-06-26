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Galatasaray, Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

26.06.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın 2023-2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı birinci etap kamp çalışmaları ve maç programı belli oldu.

Galatasaray, Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

Sarı-kırmızılı ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya’da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki maç programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvarda FC
Tarih: 10.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

FK Austria Wien - Galatasaray
Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Generali Arena - Viyana

SK Sturm Graz - Galatasaray
Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 19.00 (CET)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

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