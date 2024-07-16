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Galatasaray ayrılığı duyurdu! Mathias Ross, Sparta Prag yolcusu...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.07.2024 21:16
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Galatasaray, Mathias Ross'un satın alma opsiyonuyla Sparta Prag'a kiralandığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada "Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1.200.000 euro ödeyecektir" denildi.

Galatasaray ayrılığı duyurdu! Mathias Ross, Sparta Prag yolcusu...

Galatasaray'da yollar bir futbolcuyla ayrıldı. Yapılan açıklamada Mathias Ross'un, Sparta Prag'a kiralandığı ifade edildi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen’in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1.200.000 euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır."

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galatasaray
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