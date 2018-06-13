Galatasaray Badou Ndiaye ile de el sıkıştı

Senegalli oyuncu ve menajeriyle görüşen Galatasaray transfer komitesi, tüm konularda mutabakat sağladı. Gözler şimdi Stoke City'yle yapılacak olan görüşmeye çevrildi. Kırmızı-beyazlılar, Ndiaye'nin kiralanmasına onay verirse Dünya Kupası'ndan sonra resmi imzalar atılacak.
KİRALAMA ÜCRETİ 2 MİLYON EURO
Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı kurmaylar, Ramazan Bayramı'ndan sonra Ada'ya çıkarma yapacak ve Stoke yönetimiyle masaya oturacak. İngiliz ekibiyle yapılacak olan bu görüşmenin ardından transfer netlik kazanacak.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Stoke City orta sahaya Feirense'den Etobo'yu transfer etmesinin ardından Badou Ndiaye'nin kiralanmasına sıcak bakıyor. Galatasaray'ın Stoke'a kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.
TEK GOLÜNÜ MALATYA'YA ATTI
Ndiaye, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'ye 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Premier Lig'de Stoke formasını 13 maçta terleten Senegalli orta saha, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Badou, Galatasaray'da ise 17 maçta sahaya çıktı ve sarı-kırmızılılara 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Senegal Aslanı'nın gol attığı tek maç 2-1'lik mağlubiyetle sona eren ve Igor Tudor'un kovulmasına neden olan Yeni Malatyaspor maçıydı.
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