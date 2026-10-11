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Galatasaray - Barcelona Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir mücadeleye çıkacak. Barcelona ile karşılaşacakları bu maç öncesi, takımların durumunu ve istatistiklerini gözden geçirdik.

Galatasaray - Barcelona Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray
Salı 22:00
13.10.2026
Barcelona
Stadyum: RAMS Park

Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi maçında karşılaşacaklar.

Galatasaray, 13 Ekim 2026 tarihinde Barcelona ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi mücadelesi her iki taraf için de büyük önem taşıyor.

Lig Durumu

Galatasaray

1. Trendyol Süper Lig
O
7
G
5
B
1
M
1
P
16
16
Attığı Gol
11
Yediği Gol
+5
Averaj

Barcelona

1. İspanya La Liga
O
8
G
8
B
0
M
0
P
24
34
Attığı Gol
7
Yediği Gol
+27
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Galatasaray 16 / 11
Barcelona 34 / 7

İç Saha / Deplasman Performansı

Galatasaray İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 1 / 0
Gol
9 – 5
Barcelona Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
4 / 0 / 0
Gol
17 – 3

Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 3 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 16 puanla 1. sırada.

Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 5 gol atıp 1 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 22 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 24 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Galatasaray G M G G G

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G
  • 02.10.2026 Orfa Yapı Pendikspor 3-3 Galatasaray Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B
  • 19.09.2026 Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig M
  • 13.09.2026 Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
  • 09.09.2026 Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray Şampiyonlar Ligi M
Barcelona G G G G G

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Barcelona 3-0 Getafe İspanya La Liga G
  • 19.09.2026 Sevilla 1-3 Barcelona İspanya La Liga G
  • 16.09.2026 Barcelona 7-2 Racing Santander İspanya La Liga G
  • 13.09.2026 Levante 2-4 Barcelona İspanya La Liga G
  • 09.09.2026 Barcelona 5-1 Feyenoord Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak dalgalı bir form serisi çiziyor. Diğer taraftan Barcelona, son 5 maçından galip ayrılarak formda bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular

Galatasaray

9 eksik
Arda Ünyay Yok Statü Gereği
Kazımcan Karataş Yok Statü Gereği
Wilfried Singo Sakat Adale Problemi
Roland Sallai Sakat Adale Problemi
Kaan Ayhan Yok Statü Gereği
Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Can Armando Güner Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Eyüp Aydın Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Günay Güvenç Sakat Kas Sakatlığı

Barcelona

4 eksik
Roony Bardagji Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Frenkie de Jong Sakat Diz Sakatlığı
Andreas Christensen Sakat Adale Problemi
Raphinha Sakat Uyluk Sakatlığı

Galatasaray kadrosunda Arda Ünyay (Yok - Statü Gereği), Kazımcan Karataş (Yok - Statü Gereği), Wilfried Singo (Sakat - Adale Problemi), Roland Sallai (Sakat - Adale Problemi), Kaan Ayhan (Yok - Statü Gereği), Can Armando Güner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eyüp Aydın (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Günay Güvenç (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Barcelona kadrosunda Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Frenkie de Jong (Sakat - Diz Sakatlığı), Andreas Christensen (Sakat - Adale Problemi) ve Raphinha (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray 6 Gol 3 Asist
Gabriel Sara Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist
Lucas Torreira Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist
Abdülkerim Bardakcı Abdülkerim Bardakcı Galatasaray 2 Gol 0 Asist
Raphinha Barcelona 12 Gol 3 Asist
Lamine Yamal Lamine Yamal Barcelona 7 Gol 5 Asist
Fermin Lopez Fermin Lopez Barcelona 4 Gol 2 Asist
Anthony Gordon Anthony Gordon Barcelona 1 Gol 4 Asist

Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara. Barcelona kadrosunda en çok gol atan oyuncu 12 golle Raphinha, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Lamine Yamal.

İkili Rekabet
0 Galatasaray
1 Beraberlik
1 Barcelona
  • 17.03.2022 Galatasaray 1-2 Barcelona UEFA Avrupa Ligi
  • 10.03.2022 Barcelona 0-0 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Barcelona 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Galatasaray 1, Barcelona 2 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman?

13 Ekim 2026 tarihinde.

Galatasaray - Barcelona maçı saat kaçta?

22:00'de.

Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Galatasaray - Barcelona maçında hangi oyuncular eksik?

Galatasaray'da Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Roland Sallai, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç; Barcelona'da ise Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardagji eksik.

Galatasaray ve Barcelona'nın ligde kaç puanı var?

Galatasaray'ın 16, Barcelona'nın ise 24 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona galatasaray
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