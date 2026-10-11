Galatasaray - Barcelona Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi maçında karşılaşacaklar.
Galatasaray, 13 Ekim 2026 tarihinde Barcelona ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi mücadelesi her iki taraf için de büyük önem taşıyor.
Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 3 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 16 puanla 1. sırada.
Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 5 gol atıp 1 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 22 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 24 puanla 1. sırada.
Galatasaray, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak dalgalı bir form serisi çiziyor. Diğer taraftan Barcelona, son 5 maçından galip ayrılarak formda bir görüntü sergiliyor.
Galatasaray kadrosunda Arda Ünyay (Yok - Statü Gereği), Kazımcan Karataş (Yok - Statü Gereği), Wilfried Singo (Sakat - Adale Problemi), Roland Sallai (Sakat - Adale Problemi), Kaan Ayhan (Yok - Statü Gereği), Can Armando Güner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eyüp Aydın (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Günay Güvenç (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Barcelona kadrosunda Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Frenkie de Jong (Sakat - Diz Sakatlığı), Andreas Christensen (Sakat - Adale Problemi) ve Raphinha (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara. Barcelona kadrosunda en çok gol atan oyuncu 12 golle Raphinha, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Lamine Yamal.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Barcelona 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Galatasaray 1, Barcelona 2 gol attı.
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