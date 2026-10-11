Galatasaray - Barcelona Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Galatasaray Salı 22:00 Barcelona

Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi maçında karşılaşacaklar.

Galatasaray, 13 Ekim 2026 tarihinde Barcelona ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi mücadelesi her iki taraf için de büyük önem taşıyor.

Lig Durumu Galatasaray 1. Trendyol Süper Lig O 7 G 5 B 1 M 1 P 16 16 Attığı Gol 11 Yediği Gol +5 Averaj Barcelona 1. İspanya La Liga O 8 G 8 B 0 M 0 P 24 34 Attığı Gol 7 Yediği Gol +27 Averaj Gol Durumu (Toplam) Galatasaray 16 / 11 Barcelona 34 / 7 İç Saha / Deplasman Performansı G Galatasaray İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 1 / 0 Gol 9 – 5 B Barcelona Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 4 / 0 / 0 Gol 17 – 3

Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 3 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 16 puanla 1. sırada.

Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 5 gol atıp 1 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 22 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 24 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Galatasaray G M G G G tüm kulvarlar Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Orfa Yapı Pendikspor 3-3 Galatasaray Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B

Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray Şampiyonlar Ligi M Barcelona G G G G G tüm kulvarlar Barcelona 3-0 Getafe İspanya La Liga G

Sevilla 1-3 Barcelona İspanya La Liga G

Barcelona 7-2 Racing Santander İspanya La Liga G

Levante 2-4 Barcelona İspanya La Liga G

Barcelona 5-1 Feyenoord Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak dalgalı bir form serisi çiziyor. Diğer taraftan Barcelona, son 5 maçından galip ayrılarak formda bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular Galatasaray 9 eksik Arda Ünyay Kazımcan Karataş Wilfried Singo Roland Sallai Kaan Ayhan Can Armando Güner Eyüp Aydın Günay Güvenç Barcelona 4 eksik Roony Bardagji Frenkie de Jong Andreas Christensen Raphinha

Galatasaray kadrosunda Arda Ünyay (Yok - Statü Gereği), Kazımcan Karataş (Yok - Statü Gereği), Wilfried Singo (Sakat - Adale Problemi), Roland Sallai (Sakat - Adale Problemi), Kaan Ayhan (Yok - Statü Gereği), Can Armando Güner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eyüp Aydın (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Günay Güvenç (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Barcelona kadrosunda Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Frenkie de Jong (Sakat - Diz Sakatlığı), Andreas Christensen (Sakat - Adale Problemi) ve Raphinha (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Victor Osimhen Galatasaray 6 Gol 3 Asist Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist Abdülkerim Bardakcı Galatasaray 2 Gol 0 Asist Raphinha Barcelona 12 Gol 3 Asist Lamine Yamal Barcelona 7 Gol 5 Asist Fermin Lopez Barcelona 4 Gol 2 Asist Anthony Gordon Barcelona 1 Gol 4 Asist

Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara. Barcelona kadrosunda en çok gol atan oyuncu 12 golle Raphinha, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Lamine Yamal.

İkili Rekabet 0 Galatasaray 1 Beraberlik 1 Barcelona Galatasaray 1-2 Barcelona UEFA Avrupa Ligi

Barcelona 0-0 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Barcelona 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Galatasaray 1, Barcelona 2 gol attı.