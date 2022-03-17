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  4. Galatasaray- Barcelona maçı hayati önemli! Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta? Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray Barcelona maçı CANLI İZLE! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray- Barcelona maçı hayati önemli! Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta? Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray Barcelona maçı CANLI İZLE! İşte muhtemel 11'ler

17.03.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Barcelona maçı heyecanı devam ediyor. Merakla beklenen Galatasaray Barcelona maçına sayılı saatler kaldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda dünya devi Barcelona'yı konuk edecek. Galatasaray Barcelona maçına dair sorular sorulmaya başlandı. İşte Galatasaray Barcelona maçına dair en çok merak edilen detaylar!

Galatasaray- Barcelona maçı hayati önemli! Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta? Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray Barcelona maçı CANLI İZLE! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray Barcelona maçın için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda dünya devi olarak bilinen Barcelona'yı konuk edecek. Temsilcimiz ilk maçta Nou Camp deplasmanından beraberliği kazanmayı başarmıştı. Şimdi ise kazananın çeyrek finale çıkacağı mücadele öncesi vatandaşlar bu dev karşılaşmayı nasıl izleyebileceğini sorguluyor. Bir yandan da GS Barça muhtemel 11'lerine dair detaylar gelmeye devam ediyor. Galatasaray Barcelona maçına dair merak edilen detayları haberimizde işledik...

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği zorlu maç, 17 Mart Perşembe günü yani bugün oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona maçı bu akşam oynanacak. Zor bir kura çeken ve Barcelona ile eşleşen UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz ilk maçta tur için avantajlı skoru elde etmeyi başardı. Bu akşam oynanacak dev maçın yayın kanalı bilgileri ve muhtemel 11'leri şöyle;

GALATASARAY BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed

BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang

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Galatasaray Barcelona maçı Exxen canlı izle!Galatasaray Barcelona maçı Exxen canlı izle!
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Galatasaray Futbol Kulübü
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