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Galatasaray-Barcelona maçında pasif ofsayt tartışması! Attıkları gol kurallara uygun mu?

Barcelona'nın Galatasaray karşısında bulduğu ilk golün ardından sosyal medyada pasif ofsayt tartışmaları alevlendi. Futbolseverler ve taraftarlar, pozisyonda aktif hareket içinde bulunduğu iddia edilen oyuncunun savunmanın dengesini bozduğunu belirterek karara tepki gösterdi.

Galatasaray-Barcelona maçında pasif ofsayt tartışması! Attıkları gol kurallara uygun mu?
Emre Şen

Karşılaşmanın ardından sosyal medya platformlarında pozisyona dair çok sayıda paylaşım yapıldı. Konuk ekibin golünde Anthony Gordon'ın ofsayt pozisyonunda olduğu ve aktif olarak hareket ederek sarı-kırmızılı savunmanın pozisyon almasını etkilediği öne sürüldü. Pozisyon nedeniyle Joao Cancelo'nun boşta kalarak skoru değiştirdiğini savunan taraftarlar, Galatasaray yönetiminin maçın ardından hakem heyetini UEFA'ya şikayet etmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

FUTBOL KURALI VE AKTİF ETKİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Galatasaray-Barcelona maçında pasif ofsayt tartışması! Attıkları gol kurallara uygun mu? 1

Futbol kuralları gereği ofsayt pozisyonundaki bir oyuncunun topa dokunmasa dahi rakip savunmanın görüşünü kapatması, topa hamle yapmasını engellemesi veya rakiple mücadeleye girmesi durumunda aktif sayıldığı hatırlatıldı. Karşılaşma sonrasında spor yorumcuları ve taraftarlar, pozisyondaki oyuncunun savunma oyuncularının hamle alanını kısıtlayıp kısıtlamadığı konusunda ikiye bölündü.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Galatasaray-Barcelona maçında pasif ofsayt tartışması! Attıkları gol kurallara uygun mu? 2

Gol pozisyonunun incelenme süreci ve ekrana getirilen görüntüler de futbolseverlerin eleştiri odağında yer aldı. Hakem kararının ardından çizilen ofsayt çizgisinin gecikmeli olarak yayına yansıtılmasına ve kullanılan kamera açılarına tepki gösteren kullanıcılar, VAR sisteminin işleyişini sorguladı. Sosyal medyada bir kesim pozisyonun nizami olduğunu savundu.

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barcelona galatasaray
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