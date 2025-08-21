SPOR

Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile izinsiz bir şekilde transfer görüşmelerinde bulunan Neom kulübüne ihtar çekti!

Süper Lig devi Galatasaray, son dönemde adı Neom kulübü ile anılan yıldız oyuncu Barış Alper Yılmaz için açıklamada bulundu. Sarı kırmızılılar Neom kulübüne ihtar çekti. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

Galatasaray, transfer piyasasında adı sürekli Suudi Arabistan ekibi Neom ile anılan Barış Alper Yılmaz için Neom kulübüne sert bir yazı yazdı. Sarı kırmızılılar Suudi ekibine ihtar çekti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile izinsiz bir şekilde transfer görüşmelerinde bulunan Neom kulübüne ihtar çekti! 1

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, erkek futbol takımımızın yeni sezona yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz. Ana hedefimiz, hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en güçlü kadro yapısıyla mücadele ederek, camiamıza yeni başarılar kazandırmaktır.

Bu plan çerçevesinde mevcut oyuncu grubumuzu korumak, kadromuzun istikrarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyeleri yapmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz, kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir.

Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır.

Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz.

Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

