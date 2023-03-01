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Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçının muhtemel 11'leri!

01.03.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başakşehir maçının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve diğer birçok ili etkileyen deprem nedeniyle maçlara ara verilmişti. Yavaş yavaş normale dönülmesiyle maçlar da oynanmaya başladı. Peki Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçının muhtemel 11'leri!

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçının muhtemel 11'leri!

Futbolseverlerin gözleri, çeyrek final karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Başakşehir maçına çevrildi. Galatasaray Başakşehir maçının bugün (1 Mart) oynanması planlanıyordu. Peki Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçının muhtemel 11'leri!

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçının muhtemel 11'leri!

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Bugün oynanması beklenen Galatasaray Başakşehir maçı ertelenmişti. Maçın yeni tarihine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde sayfamızda yer alacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçının A Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçının muhtemel 11'leri!

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera; Boey, Nelsson, A.Bardakçı, Emre Taşdemir; L.Torreira, Oliviera, Barış Alper, Rashica; Mertens, Icardi

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL İLK 11

Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka

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