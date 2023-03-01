Futbolseverlerin gözleri, çeyrek final karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Başakşehir maçına çevrildi. Galatasaray Başakşehir maçının bugün (1 Mart) oynanması planlanıyordu. Peki Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçının muhtemel 11'leri!

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Bugün oynanması beklenen Galatasaray Başakşehir maçı ertelenmişti. Maçın yeni tarihine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde sayfamızda yer alacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçının A Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera; Boey, Nelsson, A.Bardakçı, Emre Taşdemir; L.Torreira, Oliviera, Barış Alper, Rashica; Mertens, Icardi

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL İLK 11

Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka

