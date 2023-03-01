Futbolseverlerin gözleri, çeyrek final karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Başakşehir maçına çevrildi. Galatasaray Başakşehir maçının bugün (1 Mart) oynanması planlanıyordu. Peki Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçının muhtemel 11'leri!
Bugün oynanması beklenen Galatasaray Başakşehir maçı ertelenmişti. Maçın yeni tarihine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde sayfamızda yer alacak.
Galatasaray Başakşehir maçının A Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
Muslera; Boey, Nelsson, A.Bardakçı, Emre Taşdemir; L.Torreira, Oliviera, Barış Alper, Rashica; Mertens, Icardi
Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka