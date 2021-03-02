SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu

02.03.2021 21:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, ’Birlikte çok şey başaracağız’ sloganıyla birlikte seçime katılacağı ekibini açıkladı.

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Burak Elmas, sarı-kırmızılılarda yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu daha önce açıklamıştı. Elmas, ’Birlikte çok şey başaracağız’ sloganıyla birlikte ekibini duyurdu. Seçim kampanyası için kurulan ’Birlikte Çok Şey Başaracağız’ isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü, çağdaş değerler bilinciyle yoğrulmuş bir grup aydınlanmacı öğrencinin ortaya koyduğu düşünce biçimidir. Nesillerden nesillere aktarılan ve zamana uyum sağlayarak gelişen bir değerler bütünüdür. Bu değerlere inananların yaktıkları meşale, birlikte çok şey başaracağımızı defalarca göstermiştir. Burak Elmas ve ekibi olarak, bu meşaleyi taşımak ve Galatasaray’ın 115 yıllık geleneklerini günümüzün çağdaş spor yönetimi anlayışıyla birleştirmek için yola çıkıyoruz. Galatasaray’ın geleceği için herkesi dinleyen, hesap veren, doğru insanları doğru görevlere getiren; deneyimli, dinamik, tutkulu ve vizyoner bir yönetim anlayışının gerekli olduğuna inanıyoruz. Paylaşımcı, yetki veren, şeffaf ve kurumsal bir yönetim anlayışını kulübümüze kalıcı olarak yerleştirmek; Galatasaray’ı geleneklerine ve geleceğe yakışır bir üslup ile temsil etmek istiyoruz. Bir yılın değil, gelecek 50 yılın Galatasaray’ı için birlikte çok şey başaracağız. Çünkü biz Galatasaray’ız" denildi.

Galatasaray’da başkan adayı Burak Elmas’ın listesinde şu isimler bulunuyor:

"Burak Elmas, Asaf Savaş Akat, Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Işıtan Gün, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol, A. Serhat Demirel."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
Galatasaray'a borcumu ödeyeceğimGalatasaray'a borcumu ödeyeceğim
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Liseli ler pastayı yemeye geliyo..
bu ekipten cimbomuma fayda gelmez. umarım seçilmezler
faruk suren destekliyorsa kesinlikle secilmemeli liseliler anca para yemeye geliyor kulup hayrina yaptiklari hic bir sey yok

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

G.Saray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

G.Saray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

Andrea Pirlo'dan istifa yanıtı

Andrea Pirlo'dan istifa yanıtı

İşte Belhanda'nın başını yakan o sözler

İşte Belhanda'nın başını yakan o sözler

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Visca'dan telefon! "Beni al hocam"

Visca'dan telefon! "Beni al hocam"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Süper Lig devinden Edin Visca bombası

Süper Lig devinden Edin Visca bombası

Diğer Haberler

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Martin Linnes'in bileti kesildi

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Belhanda ayrılığında Fatih Terim belirsizliği

Belhanda ayrılığında Fatih Terim belirsizliği

İşte Belhanda'nın Galatasaray kariyeri!

İşte Belhanda'nın Galatasaray kariyeri!

Belhanda'nın Galatasaray'dan gönderilme sebebi

İşte Belhanda'nın başını yakan o sözler

Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

G.Saray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye: Ben o acizliğe düşmem

G.Saray'dan F.bahçe'ye sert cevap!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.