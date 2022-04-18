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Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapar?

18.04.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, 23 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü isim Galatasaray Kulübü için kura çekimine sarı renkli oy pusulasıyla girecek. Peki Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapar? İşte detaylar...

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapar?

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Galatasaray Spor Kulubü tarafından yapılan açıklamaya göre kongrede yarışacak başkan adaylarının oy pusulasındaki renkleri belli oldu. Hamamcıoğlu, seçime sarı oy pusulasıyla, Metin Öztürk de kırmızı oy pusulasıyla girecek. Peki Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapar? Ünlü simin hayatı ve biyografisi haberimizde.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Eşref Hamamcıoğlu, 1975'te Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra girdiği Sorbornne Üniversitesi'nin İşletme bölümünden 1980'de mezun olmuştur.

1981-1992 yılları arasında bir holdinge bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

1992-2012 yılları arasında bir şirkette urucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yapan Hamamcıoğlu, bilgi ve tecrübelerini değerlendirmek üzere bir danışmanlık şirketini hayata geçirmiştir.

Eşref Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği yönetiminde ve 2001-2002 döneminde Galatasaray Spor Kulübü’nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmış olup, 2018-2021 yıllarında Divan Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde yar alan isimler:

Asil Üyeler: Osman Kocaman, Boğaç Göncü, Murat Uysal, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman, Tamer Saka

Yedek Üyeler: Sadık Burçin Tuncel, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapar?Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapar?


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Galatasaray Futbol Kulübü
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