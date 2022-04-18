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Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapar?

18.04.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, 23 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü isim Galatasaray Kulübü için kura çekimine kırmızı renkli oy pusulasıyla girecek. Peki Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapar? İşte detaylar...

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapar?

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Galatasaray Spor Kulubü tarafından yapılan açıklamaya göre kongrede yarışacak başkan adaylarının oy pusulasındaki renkleri belli oldu. Öztürk, seçime kırmızı oy pusulasıyla, Eşref Hamamcıoğlu da sarı oy pusulasıyla girecek. Peki Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk kimdir? Ünlü simin hayatı ve biyografisi haberimizde.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Metin Öztürk, 1961 yılınmda İstanbul'da doğdu.

Metin Öztürk, 1985'de sigorta sektörüne yönelik bir gazete çıkarmaya başlamıştır.

Metin Öztürk, özel bir kursu da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul 23 Nisan'da, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 30 Nisan'da yapılacak.

Metin Öztürk'ün listesinde yar alan isimler:

Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapar?Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapar?


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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