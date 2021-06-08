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Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir sert açıklama! "Galatasaray'a ihanettir"

08.06.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir, seçim öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Radamel Falcao'yu sakat sakat getirip paraları hovardaca harcamak anlamsız. 3 yılda 10 maç oynamamış bir futbolcuya verilen bu 20 milyon euronun hesabını birileri vermeli. Bu Galatasaray'a ihanet değil de nedir. Galatasaray'ı sevmek midir?” ifadelerini kullandı.

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir sert açıklama! "Galatasaray'a ihanettir"

Galatasaray'ın başkan adaylarından eski bakan ve milletvekili İbrahim Özdemir seçim öncesi projelerinden bahsetti. Özdemir, Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in sorularını yanıtladı: "Geçmiş dönemlerde hovardaca harcanan transfer paraları var. Ne bir plan var ne de bir program. Galatasaray'ın geleceğini oluşturacak, genç ve yetenekli transferlere ihtiyacı vardır. Bu transfer hovardalığından, bu politikadan vazgeçilmesi gerekiyor.

"YETER ARTIK' DİYORUZ"

Falcao'yu sakat sakat getirip paraları hovardaca harcamak çok anlamsız. 3 yılda 10 maç oynamamış bir futbolcuya verilen bu 20 milyon euronun hesabını birileri vermeli. Bu Galatasaray'a ihanet değil de nedir! Galatasaray'ı sevmek midir? Gomis'i 500 bin euro yüzünden sattık. Hem yıllardır kulübü bu şekilde yöneteceksiniz hem de 'Ben yine geliyorum' diyeceksiniz. Yeter artık, diyoruz.

"FALCAO'NUN 10'DA BİRİNE ŞUBELER KURULUR"

Biz ne şan ne şöhret ne de herhangi bir işimizi yapalım diye burada değiliz. Galatasaray başkanlığı bir kartvizit makamı değildir. Falcao'nun alacağı ücretin 10'da birine bütün amatör branşları dizayn edebilirsiniz. Bu çok zor değil. Yeter ki bu iradeyi gösterin. Tüm amatör branşlara büyük yatırımlar yapacağız. Basketbol ve voleybolumuzu işin ehli arkadaşlarımızla götüreceğiz."

"SATILMA KONUSU KORKUTUCU"

"Satılma konusu gündeme gelince üzülüyorum. Galatasaray'ın satılması kadar Galatasaraylılara korkutucu gelecek başka bir şey düşünemiyorum. Sportif AŞ'yi satmak Galatasaray'ı ortadan kaldırmak demektir. Buna tamamen karşıyız."

"HAKAN ÇALHANOĞLU BİZİM HEDEFİMİZ"

"Yüreğinin Galatasaray ile çarptığını her zaman söyleyen Hakan Çalhanoğlu'nu almak isterim. Bizim hedefimizdir. Samimi olarak söylüyorum. Bütün çabayı gösteririz. Ne zaman olur onu birlikte göreceğiz."


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal olsun. Fatih Terim. Galatasarayı sonunu getirecek.
Falcaonun öyle bir istatistiği yok

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