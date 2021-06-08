Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir sert açıklama! "Galatasaray'a ihanettir"

Galatasaray'ın başkan adaylarından eski bakan ve milletvekili İbrahim Özdemir seçim öncesi projelerinden bahsetti. Özdemir, Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in sorularını yanıtladı: "Geçmiş dönemlerde hovardaca harcanan transfer paraları var. Ne bir plan var ne de bir program. Galatasaray'ın geleceğini oluşturacak, genç ve yetenekli transferlere ihtiyacı vardır. Bu transfer hovardalığından, bu politikadan vazgeçilmesi gerekiyor.

"YETER ARTIK' DİYORUZ"

Falcao'yu sakat sakat getirip paraları hovardaca harcamak çok anlamsız. 3 yılda 10 maç oynamamış bir futbolcuya verilen bu 20 milyon euronun hesabını birileri vermeli. Bu Galatasaray'a ihanet değil de nedir! Galatasaray'ı sevmek midir? Gomis'i 500 bin euro yüzünden sattık. Hem yıllardır kulübü bu şekilde yöneteceksiniz hem de 'Ben yine geliyorum' diyeceksiniz. Yeter artık, diyoruz.

"FALCAO'NUN 10'DA BİRİNE ŞUBELER KURULUR"

Biz ne şan ne şöhret ne de herhangi bir işimizi yapalım diye burada değiliz. Galatasaray başkanlığı bir kartvizit makamı değildir. Falcao'nun alacağı ücretin 10'da birine bütün amatör branşları dizayn edebilirsiniz. Bu çok zor değil. Yeter ki bu iradeyi gösterin. Tüm amatör branşlara büyük yatırımlar yapacağız. Basketbol ve voleybolumuzu işin ehli arkadaşlarımızla götüreceğiz."