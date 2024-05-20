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Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama! ''Galatasaray asla sahipsiz değildir''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.05.2024 11:21
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Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Batum, "Tekrar ediyoruz, Galatasaray'a dokunamazsınız. Galatasaray asla sahipsiz değildir. Karşınızda biz varız, bütün Galatasaray camiası var!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama! ''Galatasaray asla sahipsiz değildir''

Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum, Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"HESAPLARINDAKİ HİÇBİR "0" GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜYLE BOY ÖLÇÜŞMESİNE YETMEZ"

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"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye büyük bir utanca tanık olmuştur.

Galatasaray'ın çatısı altında, ALİ SAMİ YEN isminin olduğu yerde, Galatasaray'ın yöneticisine parmak sallayan, "buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin" diyen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a hatırlatmamız gerekiyor ki banka hesaplarındaki hiçbir "0" Galatasaray'ın büyüklüğüyle boy ölçüşmesine yetmez."

"DARP ETMEK EN BASİT TABİRİYLE AHLAKSIZLIKTIR"

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"Galatasaray'ın emektarı olan stat müdürüne saldırmak ve darp etmek ise en basit tabiriyle ahlaksızlıktır. Hakeza maç sonunda Ali Koç tarafından kullanılan ifadelerin tamamını büyük Galatasaray ailesi olarak kendisine iade ediyoruz.

Burası GALATASARAY! Galatasaray'ın seçilmiş yöneticisine, sporcusuna, kulübün emektarlarına, kurumsal kimliğine ve taraftarına dün gece yapılanları kimse bize kabul ettiremez. Dün gece bu rezilliğe hoyratça imza atan herkes hem hukuk hem de tarih önünde hesap verecektir. Hiçbir günlük başarı, hiçbir hedef, hiçbir kupa Galatasaray'a yapılan bu saldırıyı meşru gösteremez."

"HUKUKİ MÜCADELE VERECEĞİZ"

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"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve bu menfur saldırıyı gerçekleştiren diğer ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 106/1, 86/1, 125/1-4, 126 ve 216. Maddeleri uyarınca Tehdit, Kasten Yaralama, Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama suçlarından ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tarafımızca suç duyurusunda bulunulacak olup, faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadele yürütülecektir.

Tekrar ediyoruz, Galatasaray'a dokunamazsınız. Galatasaray asla sahipsiz değildir. Karşınızda biz varız, bütün Galatasaray camiası var!

Süheyl BATUM"

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