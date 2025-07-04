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Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk fikstür çekimi ile ilgili açıklamalarda bulundu! ''Bizim için fikstürün önemi yok''...

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Vekili Metin Öztürk Süper Lig yeni sezon fikstür çekimi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk fikstür çekimi ile ilgili açıklamalarda bulundu! ''Bizim için fikstürün önemi yok''...
Burak Kavuncu

Süper Lig’in yeni sezon fikstür çekimi tamamlandı. Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk fikstür çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Öztürk, fikstürün önemli olmadığını ve Galatasaray’ın hedefinin daima şampiyonluk olduğunu vurguladı. İşte açıklamaları…

''BİZİM İÇİN FİKSTÜRÜN ÇOK FAZLA ÖNEMİ YOK.''

Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk fikstür çekimi ile ilgili açıklamalarda bulundu! Bizim için fikstürün önemi yok ... 1

Metin Öztürk, “17 takımla da oynayacağız. Bizim için fikstürün çok fazla önemi yok. Galatasaray’ın son üç yılda oturmuş takımı var, bu yıl da şampiyonluğun en büyük adayıyız!” ifadesinde bulundu.

''TRANSFERLERİN DEVAMI GELECEK''

Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk fikstür çekimi ile ilgili açıklamalarda bulundu! Bizim için fikstürün önemi yok ... 2

Metin Öztürk, “Türkiye’nin 5 yıldızlı tek takımı Galatasaray, inşallah bu yıl da şampiyon olacak. Temennimiz bu yönde. Galatasaray her zaman başarıya aç. Hocamız ve scout ekibinin hazırladığı talepler sonrası transfer görüşmelerine devam ediyoruz. Başkan vekilimiz Abdullah Kavukcu gördüğünüz üzere daha sezon başlamadan Sane’yi transfer etti. Devamı da gelecek.” dedi.

''BU SEZON HEDEF EN AZ ÇEYREK FİNAL''

Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk fikstür çekimi ile ilgili açıklamalarda bulundu! Bizim için fikstürün önemi yok ... 3

Öztürk, ''Sadece lig şampiyonluğu değil, Avrupa'da başarıya koşmak istiyoruz. Galatasaray'ın en önemli hedefi Avrupa'dır. Bu sezon en az çeyrek final, yarı final, mümkünse final. Okan hoca ve ekibinin bu işi başaracağına eminiz.” açıklamalarında bulundu.

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Süper Lig Fikstür Metin Öztürk galatasaray
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