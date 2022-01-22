Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Galatasaray, yarın akşam kendi sahası ve seyircisi önünde Trabzonspor'u ağırlayacak. Lider Trabzonspor'u ağırlayacak sarı kırmızılılarda yönetim bu maç için dikkat çeken bir karar aldı. Galatasaray yönetimi Trabzonspor maçı öncesinde oyunculara çift prim sözü verdi. Öte yandan Galatasaray'ın tecrübeli isimleri Kasımpaşa maçında yaşananlar sonrası tepki gösterdi.

BURAK ELMAS'TAN TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ PRİM KARARI

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgiye göre Galatasaray yönetimi, Trabzonspor derbisi öncesinde oyunculara prim müjdesi verdi. Buna göre eğer Galatasaray, yarın akşam kazanırsa oyuncular çift prim alacak.

MAÇ BERABEREYKEN İSMAİL'İN YUHLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Galatasaray taraftarı Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İsmail Çipe'ye tepki göstermişti. Galatasaraylı futbolcular, maç 1-1 berabere devam ederken İsmail Çipe'nn ıslıklanmasına tepki gösterdi. Oyuncuların bu tepkilere bozulduğu da gelen bilgiler arasında.

TORRENT, MORUTAN'I YEDEK BEKLETECEK

Teknik direktör Torrent'in Trabzonspor karşısında kalede İsmail Çipe'ye değil Fatih Öztürk'e forma şansı vereceği ifade edildi. Ayrıca Rumen orta saha Morutan yerine Emre Kılınç'ın oynaması bekleniyor.

İSMAİL ÇİPE'NİN SON MAÇI OLABİLİR...

Mehmet Özcan, İsmail Çipe'nin yarın akşam yedek bekleyeceğini belirtti. İsmail Çipe'nin moralinin de çok kötü olduğu ve Kasımpaşa karşılaşmasının sarı kırmızı formayla çıktığı son maç olabileceği de ihtimaller arasında.



