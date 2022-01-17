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SON DAKİKA: İsmail Çipe sosyal medyayı inletti! Tepkilerin haddi hesabı yok...

17.01.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe, iyi başladığı Hatayspor maçının sonunu getiremedi. Sosyal medyada eleştirilere maruz kalan kaleci hakkında rekor yorum yapıldı. Kalesine maç boyunca gelen 7 şutun 4'ü gol olunca Galatasaraylı taraftarlar adeta çılgına döndü. İşte bazı tweetler...

SON DAKİKA: İsmail Çipe sosyal medyayı inletti! Tepkilerin haddi hesabı yok...
İsmail Çipe

İsmail Çipe

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Muslera'nın yokluğu hissedilecek gibi gözüküyor... Aslan'da dün gece kalede forma giyen İsmail Çipe, yine eleştirilerin odak noktasındaydı. Sık sık taraftarlar tarafından eleştirilen kaleci Hatayspor maçında da iyi bir performans sergileyemedi.

7 ŞUTUN 4'Ü GOL OLDU

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Hatayspor, Galatasaray kalesine çektiği 7 şutun 4'ünü gol yapmayı başardı. Bu istatistiğin ardından Galatasaraylı taraftarlar adeta çılgına döndü.

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TESELLİ ETTİLER

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Çipe, karşılaşmanın 43. dakikasında Mame Biram Diouf’un penaltıdan golüne engel olamazken, 62’de Mohammed Kamara ve 79 ile uzatma dakikaların da Saba Lobzhanidze karşısında etkisiz kalıp topun fileleriyle buluşmasını engelleyemedi. Maçın ardından takım arkadaşları gibi büyük üzüntü yaşayan tecrübeli kaleciyi, takım arkadaşları teselli etti.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

GDS

HG

HTRHRT

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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