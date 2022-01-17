SON DAKİKA: İsmail Çipe sosyal medyayı inletti! Tepkilerin haddi hesabı yok...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Muslera'nın yokluğu hissedilecek gibi gözüküyor... Aslan'da dün gece kalede forma giyen İsmail Çipe, yine eleştirilerin odak noktasındaydı. Sık sık taraftarlar tarafından eleştirilen kaleci Hatayspor maçında da iyi bir performans sergileyemedi.

7 ŞUTUN 4'Ü GOL OLDU

Hatayspor, Galatasaray kalesine çektiği 7 şutun 4'ünü gol yapmayı başardı. Bu istatistiğin ardından Galatasaraylı taraftarlar adeta çılgına döndü.

TESELLİ ETTİLER

Çipe, karşılaşmanın 43. dakikasında Mame Biram Diouf’un penaltıdan golüne engel olamazken, 62’de Mohammed Kamara ve 79 ile uzatma dakikaların da Saba Lobzhanidze karşısında etkisiz kalıp topun fileleriyle buluşmasını engelleyemedi. Maçın ardından takım arkadaşları gibi büyük üzüntü yaşayan tecrübeli kaleciyi, takım arkadaşları teselli etti.

SOSYAL MEDYA YIKILDI



