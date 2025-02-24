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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbi öncesi açıklama yaptı! "Tehlikeyi görüyoruz" "Kardeşi kardeşe kırdırmaya"...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
24.02.2025 15:10
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten derbiye saatler kala açıklama geldi. Dursun Özbek, geçen seneden beri söylediği gibi "Sonunda iyiler kazanacak" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbi öncesi açıklama yaptı! "Tehlikeyi görüyoruz" "Kardeşi kardeşe kırdırmaya"...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu. Özbek ayrıca, "Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır" ifadesiyle yine çarpıcı konuştu.

"TEHLİKEYİ GÖRÜYORUZ"

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Başkan Dursun Özbek'in kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Değerli Galatasaraylılar, bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe’yi sahamızda konuk edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz. Ancak;Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının oluşturacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır. Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir. Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasaray'ımızı destekleyeceğiz. Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sonunda iyiler kazanacak!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Derbi galatasaray
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