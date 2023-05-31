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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Eyüpspor-Bodrumspor maçı sonrası konuştu! "İkincilik savaşında her iki takıma da başarılar"

31.05.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig Play Off Turu ikinci tur ilk maçında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelirken karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek de vardı. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından konuşan Özbek ezeli rakiplerine de mesaj göndermeyi ihmal etmedi. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Eyüpspor-Bodrumspor maçı sonrası konuştu! "İkincilik savaşında her iki takıma da başarılar"

Spor Toto 1. Lig Play Off Turu ikinci tur ilk maçında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Eyüpspor rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı cebine koymayı başardı.

Karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları da bulunurken, maçın bitiminin ardından Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor Arda Turan ile gümbür gümbür! Eyüpspor Arda Turan ile gümbür gümbür!

"GALATASARAY'A ÇOK YAKIŞTI"

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Özbek Süper Lig şampiyonluğuna dair, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı. Güzel bir şampiyonluk oldu. Güzel bir sezon geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

RAKİPLERE MESAJ!

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Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisine dair de konuşan Özbek, "Güzel bir maç olacağını zannediyorum. Zaten şampiyon belli. Süper Lig'in generali Galatasaray, ikincilik üçüncülük savaşı var. Her iki takıma da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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