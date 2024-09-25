Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol direktörü Cenk Ergün'ün istifasını kabul etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında futbol direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün’ün istifası, başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün’e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Cenk Ergün, sosyal medya hesabından 13 Eylül'de yaptığı paylaşımla istifa kararını duyurmuştu.

"ONA KIZGINIM"

Dursun Özbek, Cenk Ergün'ün istifasıyla ilgili konuşmuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Cenk Ergün'ün istifa ediş şeklini tasvip etmiyorum. Ben onun ağabeyiyim, başkanıyım, patronuyum. Böyle sosyal medya üzerinden istifa olmaz. Bunu bir tarafa koyun. Onun ağabeyi olmam hasebiyle kırgınlık yok, kızgınlık var. Böyle istifa olmaz. Kendisiyle geçmiş dönemde de çalıştık. Sevdiğim, becerikli, işini bilen bir kardeşim. Gelirsin oturup konuşuruz, nedir derdin sıkıntın... Konuşma fırsatımız olmadı. Belli bir süre seyahate gitti. Döndüğünde konuşacağız." demişti.