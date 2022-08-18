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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek vefat etti

18.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti. Sarı - kırmızılı kulüp, bugün yapılacak olan sponsorluk anlaşmasının imza töreninin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek vefat etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek vefat etti. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in değerli annesi Kezban Özbek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet; Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Kezban Özbek'in 19 Ağustos Cuma günü Levent Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Aşiyan Mezarlğı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda sponsorluk anlaşmasının imza töreninin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI;

"Kulübümüz ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilecek olan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in değerli annesinin vefatı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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vefat Dursun Özbek galatasaray
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